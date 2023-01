Alla scoperta della grappa: da febbraio al via il corso di ANAG

L'ANAG, Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e acquaviti APS, terrà un nuovo corso per assaggiatori a Trieste. I corsi ANAG si svolgono sempre su due livelli: questo corso di primo livello è organizzato 5 serate settimanali i mercoledì 1, 8, 15, 22 febbraio e 1 marzo. Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 20 gennaio. Per qualunque domanda sul corso o sulle iscrizioni sarà sufficiente contattare il rappresentante territoriale per il Friuli Venezia Giulia, Francesco Bragagna tramite mail a fvg@anag.it o telefono/whatsapp al 333 5722759. La sede del corso è l'Antico Caffè San Marco sito nella centralissima via Battisti 18. Il caffè letterario, punto d'incontro per studenti, artisti e scrittori, è un hub culturale dove spesso si tengono corsi. In una sezione appartata si terranno le lezioni con postazioni singole, spazio e luce per le degustazioni.

Il corso

Ogni lezione del corso è composta da due parti che durano complessivamente intorno le due ore con inizio alle 20:00. La prima parte è di teoria dove gli aspiranti assaggiatori potranno approfondire temi che vanno dall'analisi sensoriale agli alambicchi, passando per le etichette, le materie prime e la cultura del bere consapevole. Nella seconda parte si svolgono invece le degustazioni guidate dove utilizzando la scheda e il calice ANAG si andranno a fare esperienze che concorreranno al bagaglio culturale degustativo di ciascun allievo. Ciascuna lezione è tenuta da docenti abilitati, persone di lunga esperienza sia nella docenza che nel mondo della grappa, esperti assaggiatori patentati che coinvolgeranno gli studenti sia nella parte didattica che durante gli assaggi. Durante le lezioni saranno serviti complessivamente 18 prodotti, selezionati per trasmettere la capacità di riconoscere i prodotti di qualità. Per questo corso i docenti saranno Cristina Domenis (dist. Domenis 1898), Paolo Brunello (dist. F.lli Brunello), Paolo Ongaro (ANAG Gorizia), Mauro Bonutti (ANAG Trieste) e Francesco Bragagna.