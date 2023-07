A Barcola, Melara, San Giacomo e Altura tornano i corsi gratuiti di "Estate in movimento" 

TRIESTE - Anche quest'anno l'associazione Benessere ASDC, con il patrocinio del Comune di Trieste, riproporrà per la ventiseiesima stagione consecutiva “Estate in Movimento”, tradizione pluridecennale all’insegna di uno stile di vita attivo. Tra la pineta di Barcola, il quadrilatero di Melara e da quest’anno anche il centro anziani A.C.A.A.R. Marenzi e il parco Falcone Borsellino di Altura, l’offerta di corsi sarà ampia e differenziata, e intercetterà le esigenze e i gusti di un largo pubblico: ginnastica dolce, yoga, zumba, pilates, danzaterapia e danza del ventre, aikido, scherma storica; corsi a cui si aggiungeranno tre eventi differenziati, ovvero i due stage di sciabola d’abbordaggio e pugnale bolognese, e il workshop di kalari yoga.

Come partecipare

Per partecipare alle numerose lezioni proposte non bisogna fare nient'altro che presentarsi nel luogo e orario prestabiliti, se necessario con un tappetino personale per gli esercizi a terra. La partecipazione non solo non prevede prenotazioni o iscrizioni, ma è completamente gratuita. La cittadinanza da molti anni dimostra di apprezzare ampiamente il programma e, come racconta il referente Saul Laganà, “attende con enfasi l'inizio dei corsi”. Si parte domani, lunedì 3 luglio, e si andrà avanti per due mesi, fino al 31 di agosto. Per informazioni e per scoprire giorni e orari dei vari corsi: www.benessereasdc.it, Facebook Benessere Trieste ASDC, Instagram Benessere Asdc.