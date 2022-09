Ad Aquileia open day delle aree archeologiche

Il 23, 24 e 25 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Aquileia si anima con l’open day delle aree archeologiche aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale, eventi e musica grazie alla collaborazione tra Fondazione Aquileia, Comune di Aquileia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia - Museo archeologico nazionale di Aquileia, Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, PromoTurismoFVG, Università di Padova, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Pro Loco Aquileia, Associazione Nazionale per Aquileia e Fondazione Radio Magica. Per informazioni sul programma completo e modalità di prenotazione agli appuntamenti: www.fondazioneaquileia.it. Si comincia venerdì 23 settembre con la conferenza-concerto "Il FVG e i suoi confini mobili dal 1500 al 1950" della Trieste Flute Association, a cura del Comune di Aquileia e nell’ambito della rassegna Flute Festival 2022, ore 18 in Piazza Capitolo.

Sabato 24 settembre, imperdibile appuntamento con gli archeologi e i restauratori di Fondazione Aquileia e delle Università che, in occasione dell’open day, accoglieranno i cittadini e gli appassionati nelle aree archeologiche e nei cantieri di scavo: nel Foro, nell’area del Decumano di Aratria Galla e delle mura a zig- zag, del Teatro e Grandi Terme, nell’area degli antichi mercati (Fondo Pasqualis), nel Fondo Cal, nella Domus dei Putti danzanti, Porto fluviale, Domus di Tito Macro, Sepolcreto e sulla sua sponda orientale dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00 senza prenotazione e con ingresso gratuito. Al Fondo Pasqualis ci sarà spazio anche per l’archeologia sperimentale con l’accensione di un forno vetrario, unico del suo genere in Italia, costruito come una struttura romana, che permetterà di assistere alle prove di soffiatura del vetro e lavorazione "a mosaico".

Tra le novità di quest’anno, l’esperienza di vendemmia -su prenotazione- all’interno del vigneto storico situato tra le Grandi terme e l’antico Teatro di Aquileia (via XXIV Maggio) per la raccolta di uve rosse di Merlot e il Festival Non Siamo Atlantide (24 e 25 settembre), a cura di Comune di Aquileia, dedicato allo sviluppo sostenibile e che vanta tra gli ospiti l’esploratore Andrea Maroè. In programma per il pomeriggio, l'Open Day al cimitero degli Eroi, l'apertura straordinaria del giardino di Casa Bertoli, le passeggiate teatralizzate per bambini e adulti nelle aree archeologiche della città e numerose visite guidate alla scoperta del nostro patrimonio.

Sempre nella giornata di sabato 24 settembre, il Museo archeologico nazionale resterà straordinariamente aperto fino alle ore 22 (con biglietto al costo simbolico di 1 euro dalle ore 19). A partire dalle ore 14, ospiterà una tavola rotonda moderata dal prof. Andrea Zannini del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Udine e organizzata nell’ambito del Festival Non siamo Atlantide - Tasselli di sostenibilità, che affronta il tema del turismo religioso e sostenibile, da Aquileia ad Assisi. Parteciperanno Andrea Bellavite (Direttore Fondazione SoCoBa), Nicolò Anesa (PhD candidate Università di Udine-Trieste), Cristina Lambiase (Esperta One Planet Network) ed Emilio Rigatti (Scrittore e Cicloviaggiatore). Alle 19.30 le note dei violini del Duo Grandi dell’Associazione Thomas Schippers animeranno gli spazi del museo con un concerto che si inserisce nella rassegna Cultomusica 2022 e che sarà seguito dalla degustazione di vini offerti dall’azienda agricola Scarbolo.

In serata, alle 18 e alle 20.45, sarà inoltre possibile partecipare ad itinerari tematici guidati dalle archeologhe del museo per esplorare Mirabilia. Capolavori a confronto: l’evento espositivo dedicato alla preziosa coppa in cristallo di rocca del Tesoro della Basilica di San Marco di Venezia, che resterà esposta nel museo fino al 6 novembre 2022.

Da non perdere domenica 25 settembre l'esperienza di visita della Basilica Patriarcale all'alba proposta da Fondazione So.Co.Ba., i laboratori a cura di Pro Loco Aquileia nell'ambito del Festival Non Siamo Atlantide e la visita al Museo Paleocristiano di Aquileia, aperto eccezionalmente dalle 10.00 alle 14.00 - all’interno del quale alle 11 i più piccoli potranno prendere parte ad un laboratorio pensato per riscoprire con giochi e indovinelli i simboli celati in mosaici e iscrizioni.

Proseguono per tutto il giorno anche le visite guidate promosse da PromoturismoFVG e l’attività di lavorazione sperimentale di vetro con forno romano al Fondo Pasqualis; alle ore 15 il laboratorio per bambini al Museo archeologico nazionale alla scoperta di gemme, cammei, bronzi, ambre e avori.