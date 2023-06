Il Rossetti presenta la nuova stagione: si parte con Svevo, tra i musical "Cats" e "Cabaret"

TRIESTE - La stagione 2023 - 2024 del Rossetti si apre nel segno di Svevo con "La coscienza di Zeno", diretta da Paolo Valerio e interpretata da Alessandro Haber. Sarà il primo di una quindicina di spettacoli di prosa ma saranno 70 le rappresentazioni in programma. Tra i grandi attori nel cartellone di prosa spiccano Isabella Rossellini, Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Gabriele Lavia, Arturo Cirillo, Monica Guerritore, Alessio Boni, Elio Germano, Massimo Ghini, Stefania Rocca, Neri Marcorè. La stagione è stata presentata ieri al Politeama Rossetti alla presenza del direttore artistico Paolo Valerio e del presidente Francesco Granbassi.

La prosa

Tornando al cartellone di prosa, dopo la “La coscienza di Zeno” si prosegue con un focus su classici russi: “L’ispettore generale” di Gogol con Rocco Papaleo e “Le memorie di Ivan Karamazov” tratto da Dostoevskij, con Umberto Orsini. Si procede con la contemporaneità e il mondo dei social di uno spettacolo come "Boomers" di Marco Paolini" e con altri spettacoli di richiamo tra cui "Franciscus", omaggio a San Francesco di Simone Cristicchi, il freudiano “L’interpretazione dei sogni” con Stefano Massini, l'ironico one woman show di Isabella Rossellini "Darwin's Smile" e il dantesco "Paradiso XXXIII" con Elio Germano. Altri titoli: “I ragazzi irresistibili” con Umberto Orsini e Franco Branciaroli, “Iliade”con Alessio Boni, Gabriele Lavia in “Un curioso accidente”, “La buona novella” di Fabrizio De André interpretata da Neri Marcoré, Stefania Rocca in “La madre di Eva” e ancora "Quasi amici" con Paolo Ruffini e Massimo Ghini e "Magnifica presenza" di Ferzan Ozpetek.

Il cartellone Politeama

Tra i titoli del cartellone Politeama individuiamo alcuni maestri della comicità come Max Giusti, Katia Follesa e Natalino Balasso. Tra i musical di sicuro richiamo spiccano titoli come "Chicago", "Rapunzel" con Lorella Cuccarini, "Cabaret" con Diana del Bufalo e Arturo Brachetti, "Cats", "Billy Elliott" e "Grease". Nella scorsa stagione il Rossetti ha raggiunto il record storico d'incassi e spettatori: tra luglio 2022 e maggio 2023 gli introiti del Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia sono stati pari a 4.776.201 euro, oltre un milione in più dell'ultima stagione prima della pandemia. Il programma completo su www.ilrossetti.it.