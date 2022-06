Giornata mondiale dell'Ambiente, lo Speleovivarium apre alle visite guidate

La giornata mondiale dell'ambiente dal 1972 viene celebrata il 5 giugno ed è un modo simbolico per ricordarci che abbiamo un solo pianeta. Domenica 5 giugno dalle ore 10 alle 12.30 lo Speleovivarium "Erwin Pichl" mostrerà le bellezze e la fragilità del mondo sotterraneo di fronte alle pressioni antropiche e al riscaldamento globale. Osservare, sperimentare, stupirsi, per imparare a comprendere la complessità degli equilibri che regolano la vita nel buio. Vedere la dissoluzione per comprendere la formazione delle grotte e lo stretto rapporto tra gli abitanti del sottosuolo, con il mondo di sopra. Lo Speleovivarium sarà aperto domenica 5 giugno e domenica 12 giugno, poi solo su appuntamento fino a settembre.

Un po' di storia

Il piccolo museo Speleovivarium si sviluppa sotto il colle di San Vito e ha il suo ingresso in via Guido Reni 2/C. Situato all'interno di in un rifugio antiaereo della Seconda guerra mondiale, è gestito dal 1990 dalla Società Adriatica di Speleologia. Esso fa parte della rete nazionale dei piccoli musei. Il luogo ha continuato ad essere rifugio e luogo adatto per lo studio e l'osservazione della fauna ipogea. La mostra permanente è arricchita da plastici idrodinamici che consentono di simulare il fenomeno delle piene del Timavo e il flusso idrico ipogeo. La visita guidata gratuita consente di vedere lo storico rifugio antiaereo e, contemporaneamente, avvicinarsi al mondo della speleologia e della vita nel buio, attraversando le sezioni di speleobiologia, morfologia, evoluzione delle tecniche della speleologia, e speleologia delle cavità artificiali. Alla visita segue sempre una proiezione riassuntiva dei temi trattati. Momenti di laboratorio consentiranno a grandi e piccoli di entrare nella chimica del carsismo e approfondire in modo semplice ed affascinante fenomeni complessi che caratterizzano l'ambiente carsico intorno a noi. Inoltre in occasione della giornata mondiale dell'ambiente informeremo sul consumo di suolo, sull'impronta idrica, sul contenimento della plastica monouso.

L'ingresso è gratuito ma è vivamente consigliata la prenotazione. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3491357631