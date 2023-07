Al Tiare arrivano i Campionati Italiani di Scacchi 2023

Una delle competizioni più amate fa tappa a Tiare Shopping: l’arena immersiva EmotionHall ospiterà, da sabato 15 a sabato 22 luglio, i Campionati Italiani di Scacchi 2023, organizzati dall’associazione Laboratorio Scacchi, rivolti ai tesserati della Federazione Scacchistica Italiana (FSI). Nelle giornate di martedì 18 e giovedì 20 luglio il Meeting Place di Villesse darà invece a tutti gli appassionati del famoso gioco di strategia la possibilità di partecipare a un Torneo Lampo e a una Simultanea sfidando Nicolas Perossa, neo Campione d’Italia Under 14.

I visitatori del Tiare Shopping potranno assistere alle partite dei professionisti delle categorie “Assoluto”, “Femminile” e “Under 20” dei Campionati Italiani di Scacchi 2023 a partire dalle ore 15.00 di sabato 15 luglio. I primi tre classificati della categoria “Assoluto”, oltre a premi in denaro, otterranno la possibilità di accedere alle fasi finali del Campionato, mentre chi salirà sul podio nelle categorie “Femminile” e “Under 20” vincerà una Tiare Gift Card, messa a disposizione dell’associazione Laboratorio Scacchi da Tiare Shopping per l’occasione, da spendere nei negozi del Meeting Place.

Le due competizioni

Laboratorio Scacchi, al fianco delle iniziative dedicate ai professionisti, ha pensato anche a tutti gli appassionati del gioco che avranno l’opportunità di partecipare a due competizioni, con in palio delle Tiare Gift Card. Martedì 18 luglio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso l’EmotionHall del Meeting Place di Villesse, si terrà un Torneo Lampo, con una quota d’iscrizione di 10 euro. Il secondo appuntamento in calendario è una Simultanea che si terrà giovedì 20 luglio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso la Food Court al secondo piano del Centro, dove gli iscritti potranno sfidare il giovane talento degli scacchi Nicolas Perossa. La partecipazione è gratuita, fino al raggiungimento di 20 giocatori. Per iscriversi alle competizioni aperte a tutti, è possibile inviare un’e-mail a laboratorioscacchi@gmail.com entro il giorno prima dell’evento, oppure recarsi al banchetto dedicato in Piazza Maravee, nella zona Food Court del secondo piano di Tiare Shopping entro le ore 9.00 del giorno stesso delle gare.

In occasione degli eventi organizzati da Laboratorio Scacchi, da sabato 15 a sabato 22 luglio verrà sospesa temporaneamente la mostra “GUSTAV KLIMT. Sinfonia di arte immersiva”, in esposizione presso l’EmotionHall del Meeting Place, che riaprirà al pubblico nella giornata di domenica 23 luglio. I visitatori del Centro avranno, infatti, la possibilità di osservare i capolavori di Klimt fino a domenica 3 settembre. Per maggiori informazioni visitare il sito www.tiareshopping.com.