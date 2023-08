Dalla musica latina al metal: gli eventi di Trieste Estate nella settimana di Ferragosto

TRIESTE - Musica dei generi più disparati, dall symphonic metal ai latino americati alla musica celtica, oltre a tanti spettacoli teatrali e al grande cinema in giardino pubblico; Trieste Estate offre questo e altro nella settimana di Ferragosto, dal 14 al 20 del mese. La rassegna da oltre 200 eventi organizzata dal Comune di Trieste inizia la settimana con un viaggio a Rio de Janeiro insieme a Fabio Allman e la Banda Berimbau, per continuare con i ritmi altrettanto latini dei Salsonando. Non mancherà l’energia del metal con i Sinheresy, mentre l'atmosfera del Triskell ritorna con la musica di Nova Keltika. Il Museo Sartorio sarà di nuovo scenario di tanti spettacoli teatrali, tra storie di confine e storie per bambini (fino ai 103 anni). Intanto, l’”Archeologia di sera” continua al Museo Winckelmann e il grande cinema anima le serate in Giardino Pubblico. Tornano gli eventi nei rioni con la rassegna Fuoricentro. Ecco gli appuntamenti della settimana, tutti alle 21 salvo dove specificato diversamente. Dettagli su www.triestestate.it.

Lunedì 14 agosto

Lunedì 14 agosto, al Giardino del Museo Sartorio, va in scena “Chissà se lo sai”, titolo in risposta alla domanda “Dove e perché ha avuto inizio la canzone moderna?”. L’interprete Sandra Loredan, affiancata sul palco da una band di musicisti di prim’ordine, renderà omaggio alla canzone italiana dalla fine degli anni ’50 agli anni ’90. Alla stessa ora, in piazza Verdi, il cantante brasiliano Fabio Allman e la Banda Berimbau, che hanno unito le forze per portare in Europa uno spettacolo ricco di energia. Uno show basato sulle canzoni tradizionali del carnevale di Rio de Janeiro. In Giardino Pubblico, invece, tornano le proiezioni all’aria aperta della rassegna “Il Giardino del cinema”, con “Le otto montagne”.

Martedì 15 agosto

Nella giornata di ferragosto, come ogni martedì, torna nel Giardino del Museo Winckelmann la rassegna divulgativa “Archeologia di sera”, con l’evento “Hema. Una storia di castellieri” (ore 20:30). Un video creato per avvicinare alla comprensione del passato del territorio carsico, realizzato dall'Associazione Argo-Medi@ Story, con accompagnamento musicale dei Lumen Harmonicum. Il Sartorio ospiterà invece lo spettacolo teatrale “Topi d’azzardo”. Una madre, un figlio ed un carretto. Ciò che dà da vivere e ciò che uccide sono per loro la stessa cosa. Come la guerra per Madre Coraggio, il gioco d’azzardo per Mamma Lince porta guadagno e sopravvivenza per lei e suo figlio. In piazza Verdi si esibirà il gruppo di musica afrocubana “Salsonando”, che raccoglie musicisti provenienti da Cuba, Venezuela, Italia, Slovenia e Croazia. In Giardino Pubblico il film “Indiana Jones e il quadrante del destino”.

Mercoledì 16 agosto

Teatro e storia si incontrano nello spettacolo “Storia dall’Isola senza nome”, a cura di Artifragili, Unione degli Istriani di Trieste. Una vicenda ambientata a Isola nel 1925, una storia d'amore attraverso la salita del fascismo in Italia, l'Armistizio, e l'occupazione jugoslava. Alle 21 in Giardino Pubblico. Il nuovo lungometraggio targato Disney-Pixar “Elemental”.

Giovedì 17 agosto

Al Sartorio va in scena “Fragile”, ironica rappresentazione di teatro e musica che racconta di Carso e di avventure di un bicchiere: "Mr. Goblet". Chi meglio di un bicchiere ogni sera al lavoro, può raccontare di musica e di cose sentite e viste nella sua vita "trasparente"?

Venerdì 18 agosto

La storia locale torna sul palco del Sartorio con “Noi, delle vecchie province - Buon Compleanno Kaiser Franz Joseph!”. Tra marce dalle melodie celebri, lettere dal Popolo a Sua Maestà e la Sue taglienti risposte, il ritratto di un personaggio iconico che ancora oggi vive nella mente di tutti i sudditi che ha governato. Sul palco l’Orchestra di Fiati “Città di Muggia” diretta da Alessio Colautti e con la splendida voce di Marzia Postogna. In piazza Verdi si prepara una serata carica di energia con “Sinheresy Album Release Party”, symphonic metal band molto nota. Nata a Trieste nel 2009. Con i loro duetti vocali maschile\femminile, tastiere, e atmosfere gotiche, sono stati in tour in mezza Europa e i loro video hanno superato il milione di utenti. Presenteranno il loro quarto album. In Giardino Pubblico la pluripremiata pellicola “The Whale”, diretta da Darren Aronofsky e con Brendan Fraser.

Sabato 19 agosto

Si terrà in piazza Verdi l'ultima tappa del Triskell Itinerante, il festival celtico che, anche quest’anno, travalica i confini della sua consueta location. Sul palco saliranno 30 elementi dalla Slovenia, i Noreia di Lubiana e la Nova Chamber Orchestra di Nova Gorica con il progetto musicale “Nova Keltika”. In Giardino pubblico la rassegna cinematografica continua con “Rapito”, La storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858, fu strappato alla sua famiglia per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX. Al Sartorio in programma la replica di “Noi, delle vecchie province - Buon Compleanno Kaiser Franz Joseph!”.

Domenica 20 agosto

Approda al Sartorio DaDaDù, primo festival internazionale per bambini a Trieste. Alle 20 va in scena lo spettacolo “OooohTeresina”, incentrato sulla figura di Pulcinella, che rivendica la nostra capacità e possibilità di esprimerci e di lasciare che l’altro si esprima. Spettacolo in italiano e in francese, età raccomandata dai 3 ai 103 anni. In Giardino Pubblico la settimana si conclude con “Emily”, film su Emily Brontë e il suo capolavoro “Cime Tempestose”.

Trieste Estate è organizzato dal Comune di Trieste - Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia e dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, con il sostegno di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Trieste Convention & Visitors Bureau, con la direzione artistica di Gabriele Centis per la parte musicale e Lino Marrazzo per il teatro di prosa. Il programma completo su www.triestestate.it.