Differenziata degli oli alimentari esausti: i centri di raccolta a Trieste

Dove buttare l'olio usato dopo aver cucinato? Versarlo nel lavandino non è assolutamente il modo corretto per smaltirlo. La raccolta differenziata degli oli alimentari esausti può essere effettuata con qualsiasi bottiglia di plastica (no vetro) e conferito pressi i Centri di Raccolta di Trieste, si legge sul sito di AcegasApsAmga.

I Centri Raccolta

Ecco dove si trovano i centri in città:

Centro di Raccolta San Giacomo, via Carbonara 3. Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00 - domenica dalle 9.00 alle 13.00.

Centro di Raccolta Roiano, via Valmartinaga 10. Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00.

Centro di Raccolta Opicina, strada per Vienna 84/a. Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00.

Centro di Raccolta Campo Marzio, via Giulio Cesare 10. Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle 16.00.

Perché smaltire l'olio esausto in modo corretto

L'olio esausto è un rifiuto altamente inquinante. AcegasApsAmga - si legge sul sito - ha introdotto questa più semplice modalità di raccolta, perché lo scarto dei comuni oli vegetali da cucina costituisce un rifiuto con potere altamente inquinante, in particolare se smaltito attraverso gli scarichi domestici e la rete fognaria.

Inoltre, raccogliere gli oli usati aiuta a salvaguardare la salute delle falde acquifere e ridurre lo sfruttamento delle fonti tradizionali di energia. Gli oli alimentari esausti raccolti da AcegasApsAmga, infatti, sono poi avviati a recupero per la produzione di energia biocompatibile mediante il processo di cogenerazione, grazie al quale da 1 kg di olio alimentare esausto si producono circa 4,17 kWh di energia.