Allevamenti: Zannier, contributi per recinzioni anti fauna selvatica

Udine, 4 giu - "Dopo il via libera della Commissione europea sugli aiuti di stato, siamo finalmente in grado di avviare il bando per la concessione di contributi a sostegno dell'installazione di recinzioni a difesa degli allevamenti suini dalla fauna selvatica. In questo modo i nostri allevatori potranno proteggere i propri capi dal rischio di contagio da peste suina africana, una malattia che dall'Est Europa si è diffusa velocemente verso occidente e da cui è possibile difendersi controllando l'ingresso della fauna selvatica più pericolosa".



Così l'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, ha annunciato l'approvazione da parte della Giunta regionale del bando per la concessione di finanziamenti a favore delle Pmi regionali per implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti di suini.



Gli interventi finanziati sono l'acquisto e posizionamento di recinzioni perimetrali e recinti elettrici, interni alle recinzioni stesse, che fungano da sistemi di distanziamento dagli animali allevati, per consentire un controllo passivo all'ingresso della fauna selvatica.



I finanziamenti sono concessi alle Pmi che allevano almeno trenta suini nell'ambito territoriale regionale. I contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) 702/2014. La spesa ammissibile deve essere compresa fra 5mila euro e 20mila euro e l'intensità del contributo è pari all'80 per cento della spesa ammessa. ARC/SSA/gg