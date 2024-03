Territorio: Zilli, valorizzare vocazione Forgaria nel Friuli

Udine, 26 mar - "Grazie ai fondi messi a disposizione per la realizzazione di progetti a valenza sovracomunale, per i quali abbiamo destinato ben 135,7 milioni di euro, il Comune di Forgaria nel Friuli, rientrando nella progettualità per lo 'Sviluppo della rete culturale, museale, creativa e turistica della Comunità collinare del Friuli' del valore di 4 milioni 529 mila euro, che comprende anche i Comuni di Buja, Fagagna, Treppo Grande, San Daniele del Friuli, può beneficiare di 120mila euro. Il contributo sarà utilizzato per interventi di manutenzione dell'ufficio di promozione turistica. Si tratta, quindi, di un tassello importante per rendere tutto il territorio e le sue bellezze maggiormente attrattivi e fruibili". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, nel recente incontro con il sindaco di Forgaria nel Friuli Pierluigi Molinaro e parte dell'Amministrazione comunale, in municipio, alla presenza di Daniele Pontoni, commissario tecnico della squadra nazionale di ciclocross e fondatore dell'associazione sportiva dilettantistica Dp66 che ha sede proprio a Forgaria nel Friuli. Durante l'incontro sono state analizzate ulteriori progettualità volte a promuovere e a sviluppare le vocazioni di Forgaria nel Friuli mettendo l'accento sull'attrattività sia in chiave sportiva sia naturalistica. "L'area di Forgaria, in posizione geografia strategica, consente, non solo di poter godere di paesaggi e panorami mozzafiato, ma anche di raggiungere facilmente altre località della regione, dal mare alla montagna in breve tempo, - ha indicato Zilli - ed è ricca di attrazioni naturali, dall'altipiano del Monte Prat alla riserva naturale del lago Cornino; un potenziale straordinario che va ulteriormente valorizzato". Tra i vari temi trattati durante l'incontro anche il rafforzamento dell'offerta sportiva: "Il Monte Prat è particolarmente interessante per gli amanti del ciclocross, terreno ideale per allenarsi e gareggiare. È importante lavorare insieme per far diventare il circuito ricavato nell'arena naturale dell'altipiano un centro di riferimento per queste attività sportive", ha riferito Zilli. "Incontri come questo - ha concluso l'esponente della Giunta Fedriga - risultano di grande interesse per comprendere a fondo le qualità, così come le criticità, dei nostri territori. Essi rappresentano uno strumento rilevante per trovare le migliori iniziative a favore delle nostre comunità soprattutto in zone montane per contrastarne il fenomeno dello spopolamento". ARC/LP/pph