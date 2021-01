Att. produttive: Bini, Arte Video realtà stimata a livello globale

Palmanova, 18 gen - "L'azienda Arte Video di Palmanova è un esempio delle potenzialità che il mondo delle imprese del Friuli Venezia Giulia sa esprimere a livello globale anche in questo periodo non facile e rappresenta l'emblema di un modello di start up dell'artigianato che ha saputo centrare l'obiettivo di progettualità aziendale". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, a conclusione della visita compiuta a Palmanova all'azienda Arte Video che opera nel mondo della produzione e gestione digitale, specificamente per le grandi case cinematografiche, nonchè per le piattaforme digitali come Sky, Mediaset, Chili, Infinity e altre. Come ha spiegato il Ceo, Giuseppe Tissino, Arte Video si occupa della gestione di piattaforme streaming nazionali su autorizzazione ufficiale di Apple, Google, Sony, Microsoft, Amazon. Si tratta di realtà che fanno riferimento all'azienda friulana per creare i contenuti dell'80 per cento del mercato digitale italiano dei film proposti in streaming dalla Warner Bros, dalla Vision Distribution e da altri colossi; serve anche il mercato di distribuzione della cinematografia in Italia, con dieci dipendenti nella sede di Palmanova, sette a Roma, due collaboratori all'estero. "La visita e l'incontro con il ceo e con gli specialisti che lavorano a Palmanova ci ha dato la possibilità - ha commentato Bini, accompagnato dal consigliere regionale Mauro Di Bert e dal presidente di Confartigianato Graziano Tilatti - di conoscere un'eccellenza che è stata scelta dalle più importanti aziende del settore a livello mondiale e ci dimostra - ha aggiunto l'assessore - come la capacità progettuale e la forza dell'arte dei mestieri, di chi si sa mettere in gioco a livello imprenditoriale assicurando occupazione e reddito a personale specializzato, possa consentire di guardare oltre la crisi, e di far crescere e sviluppare la propria attività". "Certamente - ha concluso Bini - si tratta di un settore altamente specializzato, nel quale Arte e Video ha saputo esprimere alta qualità che ha fatto sì che una piccola realtà tra le aziende dell'artigianato friulano fosse selezionata dalle più importanti case di produzione del mondo. Si tratta di un esempio del traguardo che la capacità creativa e l'operosità, tratti che distinguono le nostre genti, può far raggiungere: un esempio da seguire per guardare con maggiore fiducia oltre la crisi". ARC/CM/ep