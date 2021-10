Aut. locali: Roberti, con Tn e Bz collaborazione tecnico-politica

Trieste, 8 ott - Un accordo di collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle politiche dei tributi locali è oggetto del protocollo d'intesa che la Giunta regionale ha approvato oggi su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti.



Il Tavolo tecnico già istituito dall'Esecutivo del Friuli Venezia Giulia lo scorso luglio, che darà vita al Tavolo di concertazione sulle questioni tributarie con i portatori d'interesse, potrà essere così integrato da referenti tecnici delle due Province autonome che hanno acquisito conoscenze ed esperienze specifiche.



"Collaboriamo insieme con Trento e Bolzano sulle importanti tematiche dei tributi locali - ha rilevato Roberti - in particolare quelli di natura immobiliare anche in relazione agli impatti sul sistema della finanza locale. La sinergia non è solo tecnica ma ha un forte valore politico perché puntiamo a presentarci di fronte allo Stato come interlocutori associati".



Il protocollo prevede, oltre alla consultazione, la reciproca inclusione negli organismi di partecipazione, il confronto e la collaborazione a presidio degli impatti delle politiche statali sulla finanza locale, con particolare riguardo al tema dei tributi, anche al fine di trovare idonee soluzioni e di prevenire eventuali contenziosi costituzionali. ARC/PPH/ma