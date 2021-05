Aut. locali: Roberti, riproposto in Cal tema indennità sindaci

Trieste, 4 mag - Oggi in sede di Commissione Affari istituzionali del Consiglio delle autonomie locali è stato riproposto il tema delle indennità dei sindaci.



"In considerazione della pandemia - ha ricordato il coordinatore della Commissione Roberto Revelant - i sindaci avevano soprasseduto alla richiesta di adeguamento che si sarebbe dovuta tradurre in realtà nel 2020". "Il tema fondamentale cui la Giunta regionale deve dare risposta - secondo Francesco Martines, vicepresidente dell'Anci regionale e membro della Commissione, - è chi si fa carico dell'incremento delle indennità".



Nell'incontro è stato ricordato che il trattamento economico in Friuli Venezia Giulia è inferiore non solo alle altre Regioni a Statuto speciale ma, per i piccoli comuni, anche alle Regioni ordinarie, dopo l'innalzamento disposto per le ordinarie a livello nazionale nel 2020.



È stato evidenziato anche che già prima del lockdown l'istanza dei primi cittadini del Friuli Venezia Giulia aveva trovato accoglimento in sede di legge regionale 13/2020. "La richiesta di adeguamento delle indennità dei sindaci - ha rilevato in conclusione l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti - sarà approfondita tenendo conto del quadro generale e delle condizioni straordinarie dettate dalla pandemia". ARC/PPH