Autonomie locali: domani Cal esamina ddl Stabilità

Udine, 10 nov - Il Consiglio delle Autonomie locali (Cal) è convocato in videoconferenza per domani, mercoledì 11 novembre, alle ore 15. Il Cal sarà chiamato a esprimere l'intesa sugli articoli 9, in materia di finanza locale, della Legge di stabilità 2021 e della Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.Successivamente l'organismo consultivo del sistema delle Autonomie locali dovrà esprimere il proprio parere sulla Legge di stabilità 2021 e sulla collegata alla manovra di bilancio 2021-2023 nonché sul Bilancio di previsione 2021-2023. ARC/CM/ep