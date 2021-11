Autonomie locali: domani Cal su ddl bilancio e finanza locale

Udine, 9 ott - Il Consiglio delle autonomie locali (Cal) sarà chiamato, domani, a raggiungere l'intesa sui disegni di legge: 'Legge di stabilità 2022', 'Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024', e Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024'. Dovrà altresì esprimere il proprio parere sulle disposizioni inerenti due norme finanziarie relative alla finanza locale.



Il Cal si riunirà in modalità telematica a partire dalle ore 15 e a illustrare le proposte di provvedimento della Giunta regionale in tema di bilancio sarà l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli.



L'organismo consultivo del sistema delle autonomie locali dovrà poi esprimere il proprio parere su altri due provvedimenti della Giunta regionale che riguardano, rispettivamente, un'integrazione della disciplina in vigore sui rimborsi delle spese sostenute in relazione all'espletamento del mandato dagli amministratori delle Comunità e delle Comunità di montagna, e le norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali in merito alla sostenibilità della spesa di personale per le aziende sanitarie e le aziende per i servizi alla persona, che sono gli enti gestori delegati alla realizzazione del servizio sociale dei Comuni.



Questi due provvedimenti dell'Esecutivo regionale saranno presentati al Cal dall'assessore regionale alle Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, Pierpaolo Roberti. ARC/CM/gg