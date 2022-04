Autonomie locali: domani il Cal esamina la manovra "multisettoriale"

Udine, 19 apr - Domani alle 15 in videoconferenza è convocata una seduta del Consiglio delle Autonomie locali (Cal) presieduto dal sindaco di Zoppola in qualità di neo-presidente dell'assemblea.



Il Cal è chiamato ad esprimere l'intesa sul disegno di legge regionale "Disposizioni in materia di finanze, relazioni internazionali, biodiversità, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, animali di affezione e salute (Legge regionale multisettoriale 2022). ARC/SSA/pph