Bilancio: Zilli, ulteriori risorse pari a 265mln euro rispetto 2020

Mini assestamento per 117 mln di euro



Trieste, 25 nov - "Le risorse disponibili sono superiori

all'approvata manovra di bilancio dello scorso anno: sul valore

totale della manovra finanziaria di 4 miliardi e 647 milioni di

euro, che comprendono le maggiori dotazioni illustrate oggi pari

a 158 milioni, si aggiungono 107 milioni da destinare nel corso

della manovra, fino all'Aula, per un incremento totale di 265

milioni di euro".



Lo ha indicato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli,

durante l'illustrazione, nella prima Commissione integrata, degli

strumenti della manovra di bilancio 2022, composti dalla nota di

aggiornamento al Defr 2022, dalla legge collegata alla manovra di

bilancio 2022-2024 (ddl 149), dalla legge di stabilità 2022 (ddl

n. 150) e dal disegno di legge n. 151 Bilancio di previsione per

gli anni 2022-2024.



L'esponente della Giunta Fedriga ha spiegato come i 107 milioni

di euro sono ancora da allocare: "su questi pesano le scelte del

Governo nazionale relative alle misure fiscali su Irpef e Irap,

in merito alle quali auspichiamo che sarà garantita la neutralità

finanziaria. La recrudescenza pandemica e l'attesa per le

decisioni nazionali sulla revisione delle imposte, suggeriscono

un atteggiamento di prudenza nell'utilizzo dei 107 milioni da qui

all'Aula. Saranno comunque valutati e condivisi con il Consiglio

regionale ulteriori interventi".



"La manovra - ha indicato ancora Zilli - metterà a disposizione

di tutti i settori poste più consistenti rispetto a quanto era

stato approvato in via preliminare lo scorso anno, grazie anche

ad una maggiore disponibilità di risorse riconducibile alla

recente revisione dei patti finanziari con lo Stato".



"I 158 mln di risorse aggiuntive sono destinati alla salute, alla

persona, al sistema casa, alla legge sulla famiglia, all'edilizia

scolastica e al finanziamento della spesa corrente per gli Enti

locali oltre alle risorse per gli investimenti che vanno ad

irrobustire i canali già oggetto di scelta dal Consiglio

regionale e dalla Giunta - ha aggiunto Zilli, rimarcando come

sono allocati, in quest'ottica, ad esempio, gli ulteriori 25mln

di euro, già nel 2022, per dare attuazione al provvedimento

famiglia".



Nel dettaglio le altre allocazioni vedono incrementi rispetto

alla Finanziaria 2020 su: cultura e sport per 5 milioni di euro

(4mln per la gestione Eyof, 500mila euro per Ecoc 2025, 350mila

euro per manifestazioni sportive, il resto per progetti di

teatro, musica e danza); Enti locali per 43 mln per la spesa

corrente a favore dei Comuni, 10 mln per la spesa legata al

personale non dirigente; su infrastrutture e territorio 20

milioni per la casa e 4,3 mln per Trenitalia oltre ad ulteriori

13 mln suddivisi in 3 mln per attività portuale, 3 mln per

viabilità regionale Fvg strade, 2mln per Fondo edilizia

scolastica, 2 mln per Fondo progettazione Pnrr, 1 mln per strade

comunali e 2 mln per la riqualificazione dei centri minori;

attività produttive per 5 mln (3 mln per contributi a Pmi, 1 mln

per imprese industriali legge Sabatini, 1 mln per grandi eventi);

agroalimentare oltre all'importante dotazione sul mini

assestamento sono previsti ancora 3mln; ambiente per 4mln (1mln

per corsi d'acqua, 2mln per dragaggi, 1mln per funzionamento

Arpa); salute 20 milioni per fondo sanitario e 1,3 mln per

abbattimento rette residenzialità anziani.



Quanto al mini assestamento, pari a oltre 117 mln di euro, Zilli

ha indicato come "le risorse sono frutto delle maggiori entrate

derivanti dalle risorse in più concesse dal patto Fedriga-Franco

pari a 66,6 mln di euro, 7 milioni 092 per rientri in sanità

riassegnati all'ambito sanitario e storni di spesa per 43mln di

euro".



Nel dettaglio: 50mln sono per contributi prima casa, 24 mln su

fondo rotazione agricolo, 27,9 mln su sanità, 3mln su legge

Sabatini, 3 mln per il Frie, 1 mln per investimenti imprese

commerciali, 2 mln per la cultura e lo sport per la sanificazione

di ambienti quali palestre e simili, 1,8 mln per l'ulteriore

scorrimento del bando ripartenza, 1,7 mln per contrattazione

integrativa dirigenti e 2,87 mln per interventi minori fra cui

Eyof e iniziative a favore delle imprese cooperative e la

questione Tundo.



I provvedimenti sono stati approvati dalla I commissione.

