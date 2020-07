Casa: sostegno locazioni, ai Comuni un mese in più per le istruttorie

Trieste, 30 lug - La Regione ha concesso un mese in più ai Comuni per chiudere le istruttorie relative ai bandi per il sostegno alla locazione. Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e territorio, spostando al 31 agosto 2020 il termine, precedentemente fissato al 31 luglio, per la presentazione da parte dei Comuni delle domande di finanziamento alla Regione, a fronte del fabbisogno rappresentato dai privati cittadini nel periodo di apertura del bando.La decisione risponde alle numerose richieste di proroga avanzate dalle Amministrazioni locali in ragione delle difficoltà operative a svolgere le procedure (pubblicazione dei bandi, apertura dei termini di presentazione e avvio dell'istruttoria) nel periodo di emergenza sanitaria. ARC/SSA/al