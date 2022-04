Convenzione: bando Regione Veneto per dialetti venetofoni del Fvg

Attuazione dell'accordo sottoscritto nel 2020 Trieste, 20 apr - La Regione Veneto, in base alla convenzione sottoscritta con la Regione Giulia Venezia Giulia, ha pubblicato un bando per i dialetti venetofoni al quale possono partecipare anche gli enti pubblici e le associazioni e gli organismi culturali senza scopo di lucro dei comuni venetofoni del Fvg.



Lo ha comunicato oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali, ricordando l'accordo stipulato tra le due Regioni nel 2020 per la promozione della lingua friulana nel territorio del Veneto e dei dialetti venetofoni in Friuli Venezia Giulia.



Come ha sottolineato l'assessore, con l'attuazione di quanto previsto dalla convenzione si punta a conseguire due importanti obiettivi: il primo è quello della valorizzazione delle lingue e dei dialetti parlati in Friuli Venezia Giulia; il secondo mira all'unificazione dell'area friulanofona comprendendo anche i territori del Veneto dove viene parlata la 'marilenghe'.



Il link istituzionale per ulteriori informazioni sul bando pubblicato dalla Regione Veneto è https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioAvvis o.aspx?id=473849 ARC/GG