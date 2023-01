Cooperazione: Rosolen, abbiamo lavorato insieme per la ripresa

Feletto Umberto, 27 gen - "In questa legislatura abbiamo vissuto i profondi e veloci cambiamenti intervenuti nel mondo del lavoro, abbiamo dovuto fare i conti con diverse crisi aziendali, con l'emergenza Covid-19 e con le ricadute della guerra in Ucraina. Ma abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare interlocutori che hanno sempre afferrato le evoluzioni, cercando di trovare delle soluzioni alle trasformazioni della società; una parte delle risposte è arrivata anche da Legacoop e dal mondo della cooperazione. Le Centrali cooperative hanno infatti lavorato per la ripresa sociale ed economica con l'Amministrazione regionale, consapevoli della necessità di superare le crisi assieme. Da queste esperienze si percepisce anche la qualità dell'economia, dove non tutto è e deve essere profitto e dove è necessario attivare un pensiero molto più lungo del contingente quotidiano". Lo ha detto l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, durante il convegno organizzato da Legacoop Fvg dal titolo "L'impresa del futuro: cooperative per tutte" che si è svolto nell'auditorium del centro congressi Skylevel a Feletto Umberto alla presenza, fra gli altri, del presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Piero Mauro Zanin. "La cooperazione - ha proseguito Rosolen - è parte integrante del sistema economico del nostro territorio e nel corso degli anni ha avuto la capacità di resistere alle difficoltà, di evolvere e di porre un'attenzione costante alla qualità del lavoro e alla formazione". Nel commentare il tema del convegno, l'esponente della Giunta Fedriga ha rimarcato come "lo sviluppo futuro della società è un tema di discussione che non può prescindere da una riflessione anche sul mondo del lavoro. Assistiamo ad un'importante ripresa post-Covid con positivi dati occupazionali, che collocano il Friuli Venezia Giulia ai vertici delle classifiche nazionali. In evidenza emergono però due problemi: un calo demografico, destinato a far perdere forza lavoro al Paese, che avrà un impatto marcato sul mercato del lavoro, e la diminuzione del potere d'acquisto dei salari. Quest'ultimo tema va portato al centro dell'agenda del Governo nazionale". L'assessore regionale, assieme al presidente uscente di Legacoop Fvg Livio Nanino, ha premiato due cooperative: Clu Cooperativa sociale lavoratori uniti Franco Basaglia di Trieste che festeggia 50 anni di attività e la cooperativa Cramars di Tolmezzo per i suoi 25 anni, riferimento importante per la montagna. ARC/LP/al