Covid: da domani agende aperte per distretti di Gemona e Tolmezzo

Trieste, 6 mag - Dalle 9 di domani, venerdì 7 maggio, saranno aperte le agende per la campagna vaccinale territoriale per i distretti sanitari di Gemona del Friuli e di Tolmezzo.Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ricordando che per la prenotazione sono utilizzabili i soliti canali (Cup, farmacie aderenti, call center e piattaforma digitale).Nel dettaglio per quel che riguarda il Tolmezzino, sono cinque i presidi vaccinali: Ampezzo (Palazzo Unfer, piazza Zona Libera 1944), Ovaro (Sala Centro socio culturale, via Caduti 2 maggio, 195), Paluzza (Palazzo d'Aronco, ex chiesa di San Giacomo, via Roma, 40), Paularo (Caserma Maronese, via Piave, 44) e Tolmezzo (Asp della Carnia, ingresso laterale, via Carnia Libera 1944).Per il distretto di Gemona del Friuli sarà potenziata l'offerta garantita presso il Centro commerciale Le Manifatture (via Burgi, 65) aprendo anche il sabato mattina dalle 9 alle 14. Inoltre è in programma l'apertura di una offerta al poliambulatorio di Tarvisio (via Vittorio Veneto, 74).L'organizzazione potrà contare sulla collaborazione dei medici di medicina generale e dei sindaci che garantiranno il personale volontario. ARC/RT/al