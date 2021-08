Covid: in Fvg 38 nuovi contagi e 2 decessi

Trieste, 30 ago - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.167 tamponi molecolari sono stati rilevati 33 nuovi contagi (tra cui 3 migranti/richiedenti asilo in provincia di Udine) con una percentuale di positività del 2,83%. Sono inoltre 320 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 5 casi (1,56%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi: una donna di 93 anni con patologie pregresse ricoverata all'ospedale di Pordenone e un uomo di 88 anni all'ospedale di Udine. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 13, mentre sono 49 gli ospedalizzati in altri reparti.Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute.I decessi complessivamente ammontano a 3.801, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.018 a Udine, 676 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 105.649, i clinicamente guariti 88 mentre le persone in isolamento scendono a 1.099.Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 110.699 contagi con la seguente suddivisione territoriale: 22.014 a Trieste, 51.557 a Udine, 22.228 a Pordenone, 13.371 a Gorizia e 1.529 da fuori regione.Non sono stati rilevati contagi tra il personale del Sistema sanitario regionale e nemmeno tra gli ospiti e il personale delle strutture residenziali per anziani. ARC/MA/ep