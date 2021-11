Covid: oggi in Fvg 72 nuovi contagi e nessun decesso

Udine, 1 nov - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.535 tamponi molecolari sono stati rilevati 63 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,1%. Sono inoltre 4.196 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,21%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; sono 18 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 75 i pazienti ospedalizzati in altri reparti.



Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.



I decessi complessivamente sono 3.856, con la seguente suddivisione territoriale: 846 a Trieste, 2.030 a Udine, 683 a Pordenone e 297 a Gorizia. I totalmente guariti sono 111.226, i clinicamente guariti 45 e 2.081 le persone in isolamento.



Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 117.301 persone (due casi precedentemente segnalati come confermati da test antigenico, dopo verifica, sono stati riclassificati come confermati da test molecolare nei territori di Udine e Pordenone), con la seguente suddivisione territoriale: 24.952 a Trieste, 53.335 a Udine, 23.315 a Pordenone, 14.067 a Gorizia e 1.632 da fuori regione.



Per quanto riguarda il personale del Servizio sanitario regionale sono state rilevate le seguenti positività: nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale un amministrativo e un tecnico; all'Ircs Burlo Garofolo un dirigente medico.



Relativamente alle strutture residenziali per anziani è stato registrato il contagio di un ospite (Pordenone). ARC/EP