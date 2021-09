Covid: oggi in Fvg un decesso e terapie intensive stabili

Trieste, 16 set - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.839 tamponi molecolari sono stati rilevati 103 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,13%. Sono inoltre 5.707 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,14%). Nella giornata odierna si registra un decesso (un uomo di 78 anni di Cervignano del Friuli); restano 9 le persone in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 48.Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute.I decessi complessivamente ammontano a 3.812, con la seguente suddivisione territoriale: 817 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 107.392, i clinicamente guariti 114, mentre quelli in isolamento scendono a 1.342.Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 112.717 persone con la seguente suddivisione territoriale: 22.773 a Trieste, 52.147 a Udine, 22.649 a Pordenone, 13.573 a Gorizia e 1.575 da fuori regione. Tra i contagi odierni si segnalano 6 migranti/richiedenti asilo a Trieste.Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di due infermieri dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e di un assistente sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.Si registra infine il contagio di un operatore all'interno di una casa di riposo dell'area udinese ARC/GG/al