Covid: Riccardi, a breve esito tampone via sms in tutte az. sanitarie

Successo per la sperimentazione avviata oggi dall'AsufcTrieste, 23 ott - "Il sistema di comunicazione degli esiti negativi dei tamponi per il Covid-19 da parte del Sistema sanitario regionale tramite sms o recall automatico è operativo e le prove effettuate questa mattina hanno dimostrato la sua efficacia".Lo ha confermato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha spiegato che "l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) ha attivato il servizio, che è coordinato dell'Azienda regionale di coordinamento per la Salute (Arcs), a partire da questa mattina e non state segnalate problematiche".Riccardi ha quindi confermato che "dalla prossima settima il servizio verrà adottato anche dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e dall'Azienda sanitaria Friuli Orientale, così da garantire risposte veloci a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia che si sottopongono al tampone molecolare nelle strutture del servizio sanitario regionale".Il servizio, attivato in via sperimentale dall'Asufc, prevede l'invio giornaliero a tutte le persone con un esito negativo del tampone di un sms se è confermata la validità di un numero di telefono cellulare o di una chiamata automatica sul telefono fisso. In quest'ultimo caso, se non ci dovesse essere una risposta, verranno effettuate fino a tre chiamate in orari diversi e in giornate diverse provenienti dal numero telefonico 040/0647840. Oltre alla comunicazione telefonica, i referti sono disponibili nel fascicolo sanitario elettronico all'interno della piattaforma 'Sesamo' e sono visibili anche ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta se autorizzati alla visione da parte di ogni assistito. ARC/MA/al