Covid: Riccardi, dal 25/2 riapre linea chirurgica oculistica Palmanova

Palmanova, 19 feb- "Il calo della pressione sull'ospedale di Palmanova permetterà la riapertura, a partire dal 25 febbraio prossimo, della linea chirurgica oculistica per gli interventi di cataratta. Pur non abbassando la guardia su un virus che circola ancora sul territorio, la diminuzione dei ricoveri nelle terapie intensive e negli altri reparti ci permette di riprendere un'attività chirurgica oculistica con caratteri di 'normalità' ".



A darne conto è il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, informando di come l'attività tornerà ai livelli pre Covid "consentendo di ridurre le liste d'attesa di interventi che hanno un forte impatto sulla qualità della vita, come la cataratta, e che il necessario blocco dell'attività chirurgica ha inevitabilmente allungato".



L'ultima seduta operatoria risale infatti al 16 novembre scorso. L'attività chirurgica oculistica era stata sospesa a novembre quando l'ospedale palmarino era stato fortemente investito dalle degenze Covid-19 e riconvertito, in parte, per far fronte alla pandemia, lasciando attive solo alcune funzioni. ARC/LP/ma