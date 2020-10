Covid: Riccardi-Rosolen domani attivo servizio informativo per scuole

Trieste, 25 ott - "Da domani saranno attivi, con orario dalle 9 alle 13 da lunedì a sabato, il numero telefonico 0432 926500 e la mail covid.scuole@protezionecivile.fvg.it riservati a presidi e docenti per avere informazioni specifiche sull'emergenza Covid-19".Lo hanno annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, evidenziando che "a garantire il servizio sarà personale sanitario e regionale assieme a funzionari messi a disposizione dell'Ufficio scolastico regionale"."Questo nuovo servizio rivolto al mondo della scuola - ha spiegato Riccardi - si aggiunge agli altri strumenti già messi al servizio della cittadinanza per garantire una corretta informazione su temi delicati come quelli collegati al Covid-19: il Numero unico per le emergenze-112 e il Numero verde 800 500 300 della Protezione civile Fvg riservato all'emergenza Coronavirus e in particolare alle misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". ARC/MA