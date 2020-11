Covid: Riccardi, tamponi per screening operatori case riposo sono a carico Ssr

Nessun costo per attività di tracciamento del virus in residenze anziani



Trieste, 11 nov - "Nell'attuale contesto pandemico i dipartimenti di Prevenzione devono continuare la ricerca dei focolai di coronavirus per difendere la salute pubblica e in particolare quella dei soggetti fragili. Lo screening sugli operatori delle strutture residenziali per anziani è fondamentale per tutelare la salute degli ospiti, quindi il Sistema sanitario regionale non attribuirà costi alle case di riposo per l'attività di tracciamento disposta dai dipartimenti di Prevenzione".



Lo ha confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo in merito alle azioni di sorveglianza sugli operatori delle strutture per anziani tramite tampone rino-faringeo per evitare la diffusione del Covid-19.



"Le attività di tracciamento e sorveglianza sanitaria, gestite dai dipartimenti di Prevenzione, sono fondamentali per poter limitare la diffusione della pandemia - ha precisato Riccardi - quindi saranno fatturate agli enti privati solo le richieste di tamponi non connesse ad attività di tracciamento o sorveglianza di comunità nelle quali risiedono soggetti fragili". ARC/MA