Economia: Fedriga, con Pezzutti Pn Fvg è ancora esempio

Visitata dal governatore l'azienda con sede all'Interporto che ha ricevuto sostegno da Friulia Pordenone, 15 nov - "Un'azienda che ha saputo guardare avanti, puntando sulla sostenibilità quale elemento di vantaggio competitivo". Così si è espresso il governatore della Regione Massimiliano Fedriga al termine della visita compiuta oggi alla Pezzutti con sede nell'area dell'Interporto di Pordenone. Accompagnato dal Ceo dell'azienda Emanuele Bassetto e alla presenza della presidente di Friulia Federica Seganti, Fedriga ha avuto modo di vedere da vicino le varie fasi del ciclo produttivo, dall'utilizzo della materia prima fino al confezionamento del prodotto, il tutto fortemente indirizzato alla sostenibilità. "I risultati del Gruppo Pezzutti sono una dimostrazione pratica che avere fiducia nel futuro, investire, innovare nel prodotto e nel processo sono la strada dello sviluppo e della crescita. Questa azienda ha avuto una visione di prospettiva molto lunga decidendo di puntare sulla sostenibilità quando questa tema era conosciuto ancora a pochi. Ciò che si fa in questo stabilimento pordenonese - ha aggiunto il governatore - è quindi un modello di sviluppo e un esempio da imitare; il connubio tra sostenibilità e automazione consente infatti di creare quei presupposti con i quali competere su mercati globali, compreso il far east dove costo della manodopera e dei capitali sono molto inferiori ai nostri". "Siamo orgogliosi - ha spiegato ancora Fedriga - che la Regione, tramite Friulia, contribuisca al progetto di espansione di questa importante realtà industriale che incrementa i livelli di occupazione e crea ricchezza per il territorio. Se da un lato, con gli strumenti che la finanziaria regionale mette a disposizione, le imprese hanno maggiore forza per realizzare i propri piani, dall'altro si avvertono per il territorio le ricadute positive in termini occupazionali e di stabilità economica". Pezzutti Group, importante player nel mondo della plastica, conta su quattro stabilimenti e due centri logistici per un'area totale di 50mila metri quadri coperti destinati alla produzione e logistica, 280 dipendenti e un fatturato di circa 90 milioni di euro stimati per l'anno in corso. L'azienda è una realtà all'avanguardia nell'ambito della sostenibilità ambientale poiché non produce emissione di CO2, utilizza energia rinnovabile al 100 per cento e ricicla 300 milioni di bottiglie l'anno in plastica.