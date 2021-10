Elezioni: a San Vito al Tagliamento ballottaggio Bernava-Delle Fratte

Trieste, 4 ott - Alberto Bernava, appoggiato dalle liste Vivere San Vito, Cittadini per San Vito e Alternativa Comune per San Vito, e Valerio delle Fratte, sostenuto da Forza Italia, Lega Salvini, Amo San Vito e Fratelli d'Italia, accedono al ballottaggio per l'elezione a sindaco di San Vito al Tagliamento.



Bernava ha ottenuto 2.827 voti, pari al 35,36 per cento dei voti validi; Delle Fratte ha ottenuto 2.717 voti, pari al 33,98 per cento dei voti validi.



Ha inoltre ottenuto voti:



Susi Centis (San Vito Bene Comune, Sinistra per San Vito e Partito democratico), con il 30,66 per cento dei voti (2.451).



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/GG/pph