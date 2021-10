Udine, 17 ott - Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato le percentuali di affluenza rilevate alle ore 19.00 per i ballottaggi delle elezioni comunali. A San Vito al Tagliamento su un totale di 13.874 elettori, hanno votato in 4.863 pari al 35 per cento. ARC/SSA/ep