Elezioni: Balducci eletto sindaco di Cervignano del Friuli

Pordenone, 13 giu - Andrea Balducci, appoggiato dalla lista Lacittà possibile, è stato eletto sindaco del Comune di Cervignano del Friuli con 2.113 voti, pari al 34,89 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti:- Andrea Zampar (Il Ponte), con il 34,53 per cento dei voti (2.091);- Federica Maule (Cervignano Vale, Le fontane), con il 23,32 per cento dei voti (1.412);- Giuseppe Soranzo (CAMBIAmenti per Cervignano), con il 7,27 per cento dei voti (440).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/AL/ma