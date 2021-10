Elezioni: De Biasio eletto sindaco di Pinzano

Pinzano, 4 ott - Emiliano De Biasio, appoggiato da Comunità e territorio, è stato eletto sindaco di Pinzano al Tagliamento con 383 voti, pari al 46,54 per cento dei voti validi.



Hanno inoltre ottenuto voti:



- Alessandro Bellio (Lista civica per Pinzano - Ora vorremmo correre noi), con il 43,86 per cento dei voti (361) - Erminio Barna (Pinzano Domani), con il 9,6 per cento dei voti (79)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/AL/pph