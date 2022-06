Elezioni: Vicentini eletto sindaco di Tolmezzo

Trieste, 13 giu - Roberto Vicentini, appoggiato dalle liste Per Tolmezzo con Vicentini, Lega Fvg Prima Tolmezzo, Fratelli d'Italia, è stato eletto sindaco del Comune di Tolmezzo con 2.361 voti, pari al 47,52 per cento delle schede valide.



Hanno inoltre ottenuto voti:



- Fabiola De Martino (C'entro, Insieme, Tolmezzo 2030), con il 33,6 per cento dei voti (1.669)



- Marco Craighero (Tolmezzo bene comune, Tolmezzo futura con la Carnia, Tolmezzo Verde), con il 18,88 per cento dei voti (938).



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/SSA/ma