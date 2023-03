Energia: accordo per un impianto fotovoltaico all'aeroporto di Ronchi

Udine, 29 mar - La Regione, l'Ente nazionale per l'aviazione Civile (Enac), e l'aeroporto di Ronchi dei Legionari (Aeroporto FVG) hanno sottoscritto un accordo per la promozione della mobilità sostenibile e la realizzazione di un impianto fotovoltaico all'interno dell'area aeroportuale.Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile presentando il contenuto della convenzione approvata dalla Giunta regionale nella seduta odierna.L'obiettivo di raggiungere i parametri europei entro il 2030 ricorrendo alla produzione di energia da fonti rinnovabili fa parte della strategia complessiva di tutela ambientale che la Regione ha voluto attuare in questi anni, anche mediante l'impiego di parte dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico realizzato presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari.L'accordo prevede l'installazione di due impianti fotovoltaici corredati da una batteria di accumulo, dei quali il primo nell'area del Polo Intermodale (area non in concessione ad Enac) e il secondo in area cosiddetta "air side" all'interno del sedime aeroportuale.L'intervento è cofinanziato con i fondi stanziati dalla Regione per un ammontare complessivo pari a 3,5 milioni di euro. Aeroporto FVG si impegna a garantire il cofinanziamento dell'intervento per la parte non coperta dal contributo regionale, pari a 2,4 milioni di euro, secondo il quadro economico già approvato da Enac. ARC/SSA/gg