Enti locali: Roberti, mancato appoggio Comuni non ferma concorso unico

Trieste, 21 giu - "Nonostante i solleciti da parte della Regione, molte amministrazioni comunali non hanno voluto segnalare il proprio fabbisogno in termini di personale da assumere attraverso il concorso unico per funzionari di categoria C. Forse i Comuni preferiscono gestire in proprio questi percorsi concorsuali".



Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, rispondendo in Consiglio regionale a una interrogazione a risposta immediata.



"Il funzionario di categoria C è la figura più richiesta dalle amministrazioni degli enti locali. Per questo - ha spiegato Roberti - si è voluto istruire un concorso unico, in accordo con il Cal e l'Anci, permettendo al candidato di indicare una priorità di collocazione in caso di superamento delle prove. Una impostazione avallata e richiesta dagli stessi sindaci del Friuli Venezia Giulia".



"L'obiettivo - ha sottolineato l'assessore - era quello di evitare il fenomeno dei cosiddetti 'turisti dei concorsi', persone che, legittimamente, decidono di partecipare a più prove istituite da diversi Comuni. Fenomeno che molto spesso ha inficiato il risultato finale di queste iniziative con graduatorie completamente svuotate e con gravi costi per le stesse amministrazioni comunali".



"Anche se c'è stata una bassa adesione da parte delle amministrazioni comunali, la Regione - ha confermato in conclusione Roberti - porterà regolarmente a termine il concorso unico per funzionari di categoria C".