Eventi: Bini, IdeaNatale rassegna elegante in fiera Udine rilanciata

Per il comprensorio di Martignacco futuro da campus multifunzionale Martignacco, 18 nov - "IdeaNatale è una rassegna bella, elegante, calda e accogliente, un'iniziativa di cui mai come quest'anno si sente il bisogno e uno splendido biglietto da visita per il comprensorio fieristico di Martignacco che ha tutte le carte in regola per diventare un campus multifunzionale del Friuli Venezia Giulia". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini inaugurando alla fiera di Udine "IdeaNatale", giunta alla sua 32esima edizione e aperta al pubblico fino al 22 novembre. Dopo un anno di fermo dovuto alla pandemia l'iniziativa è stata riproposta con ben 187 espositori e forte di 50 eventi, come ha spiegato l'amministratore unico di Udine e Gorizia Fiere Lucio Gomiero. "Se siamo riusciti a riprenderci un po' di normalità e possiamo godere di questa bellissima rassegna fatta di regali, addobbi, libri ed enogastronomia all'interno di una fiera che sotto la guida di Gomiero sta riprendendo quota - ha osservato Bini - lo dobbiamo al vaccino; è questo, in fondo, il vero regalo che dobbiamo farci per Natale: vaccinarci". L'assessore ha anche abbozzato le caratteristiche dello sviluppo futuro dei padiglioni di Martignacco: "Una parte della fiera potrà essere dedicata a rassegne, feste, musiche ed eventi, un'altra alla sanità e ai vaccini e una terza a un aspetto fondamentale che riguarda il fabbisogno del nostro territorio: la formazione, in particolare nel settore horeca (hotellerie-restaurant-café) e in generale all'enograstronomia". Madrine di IdeaNatale sono le due campionesse paralimpiche friulane Katia Aere e Giada Rossi che hanno portato la loro testimonianza nel corso della presentazione cui sono intervenuti al microfono, tra le altre autorità, l'assessore comunale di Udine alle Attività produttive Maurizio Franz e il sindaco di Martignacco Gianluca Casali. ARC/PPH/al