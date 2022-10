Eventi: Fedriga, settore moda Fvg esprime creatività e artigianalità

Udine, 4 ott - "L'appuntamento all'insegna dell'Alta Moda è un'occasione per sottolineare una volta in più il valore e la vitalità delle nostre imprese. Un tessuto imprenditoriale che esprime eccellenza di creatività e artigianalità".



Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in occasione di Udine Fashion Night, la kermesse organizzata da Barbara Beltrame e Anna Mareschi Danieli in piazza Libertà a Udine.



Il governatore, nell'apprezzare l'iniziativa, ha evidenziato come i marchi storici e moderni che hanno sfilato oggi contribuiscono a far conoscere il Friuli Venezia Giulia a livello internazionale.



"Un plauso a queste iniziative - ha aggiunto Fedriga -: vetrine che fanno bene al Friuli Venezia Giulia".



Sull'importanza di valorizzare il territorio, Fedriga ha ricordato la scelta dell'Amministrazione regionale di continuare ad investire risorse importanti nella promozione. Presente all'evento anche l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, che ha sottolineato l'importanza di iniziative di forte richiamo, come la Fashion Night, per favorire la ripresa del commercio e in particolare del settore moda. "Un evento - è stato detto - che dimostra non solo la vitalità e l'attrattività di un centro importante come Udine, ma anche la qualità delle nostre maestranze artigiane e del Made in Friuli Venezia Giulia".



Oltre cento abiti, di nove brand d'eccellenza, sono stati ammirati nel cuore del centro cittadino, trasformato per l'occasione, in una passerella di alta moda.



Udine Fashion Night gode del patrocinio di Comune di Udine, della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, della Federazione Moda Italia, di Confindustria Udine, Confcommercio Imprese per l'Italia - Udine, Confartigianato Imprese Udine e dell'Accademia Belle Arti G.B. Tiepolo. ARC/LP/gg