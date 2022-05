Eventi: Fvg, Trieste Spring Young occasione per vita sana e socialità

Trieste, 5 mag - Riportare i più piccoli alla vita all'aria aperta, allo sport e alla socialità in modo divertente e spensierato è un'attività indispensabile ed è per questo che vanno ringraziati tutti coloro - organizzatori di eventi, maestri e genitori - che contribuiscono al successo di manifestazioni come la corsa di oggi in piazza Unità allestita nell'ambito di "Trieste Spring Run". È quanto è stato rilevato dall'assessore regionale alle Autonomie locali, Funzione pubblica e Sicurezza alle premiazioni della gara "Spring Young" dedicata a migliaia di bambine e bambini delle scuole materne ed elementari di triestine svoltasi nella piazza principale di Trieste, appuntamento che apre la quattro giorni che si concluderà domenica con corsa competitiva di 21 chilometri e la "Family Run" di 7 chilometri. L'evento è organizzato dall'Apd Miramar e dalla Trieste Atletica in collaborazione con il Comune di Trieste. Secondo l'assessore, occorre valorizzare tutte le occasioni che possano stimolare i ragazzi ad abbandonare la tentazione di una vita sedentaria e limitata al mondo virtuale. È fondamentale, a giudizio del rappresentante della Giunta regionale, il confronto personale e diretto tra i più piccoli, nella forma della competizione ma soprattutto dell'incontro tra le famiglie, del dialogo e della conoscenza, mentre le istituzioni hanno il compito di facilitare ogni opportunità che contribuisca a rimuovere isolamenti, chiusure e remore, dopo due anni di durissime restrizioni il cui prezzo più pesante è stato pagato proprio dai giovani. A tale proposito, secondo l'assessore regionale, dedicare sabato prossimo alla Corsa degli eroi, con i bambini e gli adulti in maschera e in cosplay, è stata una felice intuizione degli organizzatori di "Trieste Spring Run" per associare idealmente i ragazzi a chi ha combattuto la pandemia e una maniera efficace per esorcizzare le sofferenze attraverso la leggerezza educativa del gioco. ARC/PPH/ma