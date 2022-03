Eventi: Gibelli, ITS da 20 anni lancia il cuore ben oltre l'ostacolo

Trieste, 17 mar - "Gli ultimi due anni sono stati contraddistinti da molte difficoltà per tutti. Nel tempo ITS ha dimostrato però di saper superare ostacoli e incomprensioni. Di certo a Trieste nei primi anni Duemila non doveva essere facilissimo parlare di moda e creatività. La volontà, la convinzione della bontà del proprio progetto, le capacità di Barbara Franchin hanno frantumato però qualsiasi tipo di impedimento. Nel caso di questa grande manifestazione internazionale il cuore è stato lanciato ben oltre l'ostacolo".

Lo ha affermato oggi l'assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, nel corso della presentazione in Regione di ITS - The Ark Of Creativity 2022, un evento che gode del patrocinio, tra gli altri, del Ministero dei Beni Culturali e della Camera nazionale della moda italiana.

Nel portare i saluti del governatore Fedriga e degli assessori Bini e Rosolen, Gibelli ha voluto sottolineare il gioco di squadra dell'Amministrazione regionale nel sostenere ITS - International Talent Support, la piattaforma nata 20 anni fa per ricercare, supportare e promuovere giovani designer.

"La Regione vuole continuare a finanziare questa realtà per i suoi riflessi positivi a livello produttivo, culturale e formativo. Una formazione - ha aggiunto Gibelli - che guarda inoltre alla creazione di nuovi posti di lavoro". "La creatività fa parte della nostra vita e la utilizziamo anche nelle piccole azioni quotidiane - ha ricordato l'assessore -. A livello di sistema i confortanti risultati ottenuti anche dal Cluster cultura e creatività della Regione dimostrano che tutto il Friuli Venezia Giulia è pronto a cogliere queste sfide. ITS è uno dei perni del Cluster, la struttura del partenariato pubblico privata nata per incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale delle industrie culturali e creative".

Nel corso della conferenza stampa si è parlato anche di ITS Arcademy, l'archivio, spazio espositivo e accademia che sta prendendo corpo. Un progetto che fonda le sue radici su una collezione composta da un patrimonio unico: 14.359 portfolio, 1.077 articoli di moda, 160 accessori, 118 gioielli e oltre 700 progetti fotografici.

Regione Friuli Venezia Giulia, assieme a PromoTurismoFVG, Comune di Trieste e Fondazione CRTrieste continuano a supportare la missione di ITS - International Talent Support con l'obiettivo comune di far diventare ITS Arcademy una nuova destinazione di cultura contemporanea del territorio, uno spazio di grande attrattività per Trieste e l'intero Friuli Venezia Giulia.

"Ho visitato gli spazi di ITS Arcademy ancora in allestimento - ha rivelato Gibelli -. Sarà un bellissimo archivio che conterrà i progetti di questi giovani creativi, alcuni già diventati direttori di importanti maison. Si tratta di uno straordinario patrimonio regalato a Trieste e al Friuli Venezia Giulia".

Annunciata infine la progettazione di ITS Festival nell'ambito di Nova Gorica-Gorizia 2025 Capitale europea della cultura. "Stiamo lavorando molto per Go!2025, un'occasione - ha concluso l'assessore - che passa una volta sola nella vita e che dovrà essere colta da tutti i settori economici della nostra Regione". ARC/RT/pph