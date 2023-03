Eventi: Regione, Triestina della Vela ha fatto la storia della città

Trieste, 20 mar - I 100 della Triestina della Vela non sono solo una prestigiosa ricorrenza da festeggiare. Sono soprattutto un bel traguardo per una realtà che rappresenta la storia di Trieste e del Friuli Venezia Giulia. Una storia fatta di importanti medaglie olimpiche e successi sportivi, di migliaia di giovani atleti impegnati nelle attività agonistiche o che semplicemente hanno appreso come andare a vela, di tantissimi soci che nel tempo hanno frequentato le diverse sedi della società e di numerose manifestazioni di carattere nazionale e internazionale organizzate da questo sodalizio che si è sempre contraddistinto anche per un costante impegno nel sociale.



Questo il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alle Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione in occasione dell'odierna cerimonia organizzata per ricordare la fondazione della Triestina della Vela, datata proprio 20 marzo 1923.



Per l'esponente della Giunta la Regione sarà vicino alla società lungo tutto l'anno che sarà caratterizzato da numerosi eventi ideati per celebrare il primo secolo di vita della Triestina della Vela.



Nel corso del suo intervento l'assessore ha voluto rivolgere un saluto anche a tutti i presidenti che hanno guidato il sodalizio e ai tanti campioni che hanno fatto conoscere il nome di questa società in Italia e nel mondo, con un pensiero particolare al grande velista Roberto Vencato scomparso di recente. ARC/RT/pph