Eventi: Roberti, Carnevale di Muggia attira pubblico da tutto Fvg

Muggia, 18 feb - "Il Carnevale di Muggia è una grande manifestazione che attira pubblico da tutto il Friuli Venezia Giulia. Un evento che per lunghi mesi coinvolge centinaia di persone impegnate a realizzare i carri e i costumi della sfilata. Un lavoro enorme da parte delle otto compagnie muggesane premiato sempre dal pubblico anche quando le condizioni meteorologiche sono avverse".

Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, che oggi ha assistito alla settantesima edizione del Carnevale di Muggia, realizzata grazie al sostegno della Regione e in collaborazione con PromoturismoFVG.

Una sfilata, slittata di una settimana a causa del maltempo, caratterizzata dalla presenza di oltre 2mila figuranti e 24 carri allegorici.

"Il Carnevale di Muggia - ha aggiunto Roberti - continua a essere uno dei più importanti in Italia e ha un rilevante impatto economico per il territorio. Ha il pregio, inoltre, di far conoscere bellezze e tradizioni di questa zona del Friuli Venezia Giulia".

"Come Amministrazione regionale partecipiamo con grande piacere a questa storica manifestazione per rendere il doveroso omaggio - ha concluso l'esponente della Giunta Fedriga - alle tante persone che si mettono a disposizione della propria comunità" ARC/RT/gg