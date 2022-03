Eventi: Zilli, Special Olympics promuove solidarietà senza differenze

Accesa a Udine la torcia dei 37. Giochi nazionali estivi Special Olympics Udine, 18 mar - "È un messaggio importante quello che gli atleti Special Olympics porteranno in tour con la fiaccola accesa oggi a Udine in tutta Italia, con la loro energia e con il loro esempio saranno messaggeri di fiducia e sorrisi. Viviamo un periodo difficile: abbiamo bisogno di segnali positivi, della passione e dell'entusiasmo che solo lo sport sa trasmettere con così tanta gioia ed energia. La solidarietà e il "fare assieme" rimangono sempre i nostri valori fondamentali: durante la pandemia abbiamo dovuto sacrificare la socialità, ma ora i valori fondanti della nostra terra, delle nostre comunità e delle nostre radici devono risbocciare, essere più forti di prima, non solo per l'emergenza bellica, che ci vede uniti a favore delle persone che fuggono dal conflitto, ma anche per migliorare la qualità della vita di noi tutti. Special Olympics sono un esempio concreto di come dobbiamo guardare allo sport, che porta e promuove il valore dello stare insieme, senza differenze. Anche nella vita se giochiamo come squadra, se ci passiamo il testimone, possiamo vincere tutti". Sono le parole dell'assessore regionale Barbara Zilli che questa mattina è intervenuta a Udine, in piazza Libertà, alla cerimonia dell'accensione della torcia per i XXXVII Giochi nazionali estivi Special Olympics in programma a Torino dal 4 al 9 giugno 2022. Assieme agli atleti, che hanno portato la fiaccola, già sulla strada per Venezia, seconda tappa del tour, c'erano anche gli studenti dell'istituto Volta, gli organizzatori e il sindaco del capoluogo friulano, Pietro Fontanini. I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics rappresentano un grande evento nazionale dedicato alle persone con disabilità intellettive, sia per il numero di atleti coinvolti (oltre 3000, provenienti da tutta Italia) che per le discipline sportive proposte (che sono 20). Dopo questa prima tappa friulana, la "Torch run" proseguirà il suo viaggio in tutta Italia. ARC/PT/al