Famiglia: Rosolen, via a campagna per promuovere servizi e misure

Trieste, 5 mar - Una brochure dedicata che sintetizza misure e risorse messe in campo dalla Regione per sostenere la famiglia. Un utilizzo sistematico dei canali social della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. Una newsletter dedicata per offrire un'informazione capillare sulla filiera di opportunità e incentivi. Sono queste le attività previste da una generalità approvata oggi dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia su proposta dell'assessore alla Famiglia Alessia Rosolen.



Come ha spiegato la stessa Rosolen, "dall'inizio della legislatura, abbiamo investito risorse, tempo e strumenti per sostenere la famiglia. L'obiettivo è raggiungere una platea vasta e ampia, affinché tutti siano a conoscenza del ventaglio di possibilità che delinea l'offerta regionale: dagli incentivi per la natalità e il lavoro femminile all'abbattimento delle rette per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, dai libri in prestito alla 'dote scuola', inserita nell'ultima legge sull'istruzione, che prevede un sostegno per il trasporto scolastico e l'acquisto di libri di testo. A questi progetti si sommano anche l'assegno di studio dedicato a chi frequenta le scuole paritarie all'agevolazione dell'abbonamento scolastico per i residenti in Friuli Venezia Giulia, i benefici regionali in materia di diritto allo studio universitario, le iniziative promosse dall'associazionismo famigliare e tutte le misure a sostegno della famiglia elaborate sia dalla Regione che dallo Stato centrale".



"Anche in considerazione dell'avvio della fase di presentazione delle domande per diversi incentivi regionali, prevista questo mese, si ritiene - ha aggiunto l'assessore - di realizzare un'attività di promozione attraverso diversi canali e strumenti. Ci saranno, tra le altre iniziative, webinar e dirette social che pubblicizzeremo nei prossimi giorni per dare la possibilità alle famiglie di conoscere e capire le misure previste ed eventualmente interagire con i tecnici regionali".



Come ha ricordato Rosolen, dall'anno 2020 è attivo il numero unico per le famiglie 040 3775252 e la mail siconte.info@regione.fvg.it, a cui sono dedicati operatori, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00, per dare informazioni, orientamento e consulenza alle famiglie sugli incentivi a loro disposizione e su tutte le misure di conciliazione.



"Stimiamo - ha detto ancora l'assessore - un primo invio della newsletter a 5mila famiglie che hanno prestato il consenso a ricevere informazioni, cui allegheremo anche la brochure 'La tua famiglia è in buone mani - la Regione FVG sostiene te e chi ti sta più a cuore durante ogni fase della vita'. Il nostro obiettivo è garantire informazione: a prescindere dal fatto che una misura sia regionale o nazionale, cerchiamo di raggiungere tutti i potenziali fruitori per offrire un'opportunità. Nelle norme approvate in questi anni, dalla riscrittura della legge sul lavoro al perfezionamento dei testi sull'istruzione, abbiamo sempre inserito riferimenti specifici per le famiglie e per le giovani mamme. La famiglia - ha concluso Rosolen - non ha colore politico ma ha bisogno di un sostegno vero, forte e convinto da parte di tutti, dalle istituzioni agli imprenditori". ARC/Com/pph