Fantoni: Bini-Zilli, più sicurezza e sviluppo con nuova logistica

Osoppo, 27 mar - "La capacità che la famiglia Fantoni ha avuto nei decenni di adeguarsi alle richieste del mercato, imponendosi come leader del settore a livello internazionale, rende orgogliosa tutta la nostra regione: dalla ricerca di design e di soluzioni avanzate nell'arredo per ufficio, alla grande attenzione per il welfare aziendale e alla sostenibilità ambientale, questo grande gruppo produttivo continua a distinguersi per eleganza, capacità imprenditoriale e per la grande sensibilità nei confronti di dipendenti, clienti e territorio". Lo hanno sottolineato questo pomeriggio gli assessori regionali alle Attività Produttive, Sergio Emidio Bini, e alle Finanze, Barbara Zilli, che hanno preso parte alla presentazione del nuovo progetto logistico della Fantoni Spa di Rivoli di Osoppo che, con un investimento di 20 milioni di euro, sposta l'accesso al polo produttivo per i mezzi pesanti. Presente all'illustrazione, oltre alla famiglia Fantoni - a partire dal presidente del Gruppo, Paolo Fantoni -, anche i sindaci di Gemona del Friuli, Roberto Revelant, di Osoppo, Luigino Bottoni, e di Buja, Silvia Maria Pezzetta. Cinquant'anni fa l'ingresso dei mezzi pesanti fu spostato dall'asse viario Osoppo-Majano al centro dell'area produttiva, una soluzione funzionale all'organizzazione di allora. Nel tempo, però, le cose sono cambiate: oggi l'ingresso dei mezzi di trasporto pesanti su gomma registra circa 400 passaggi tra entrate e uscite giornalieri. La famiglia Fantoni ha così deciso di acquisire nel giugno 2020 l'adiacente area produttiva dismessa "De Simon", per collocare qui il nuovo varco. La superficie interessata è di 80mila metri quadrati e consentirà di indirizzare i tir lungo la viabilità perimetrale, lasciando l'attuale ingresso centrale al traffico dei dipendenti e dei mezzi leggeri. "La vivace lungimiranza imprenditoriale e la grande passione che vede il gruppo Fantoni sempre al passo con i tempi e così vicino al territorio ci racconta di un'azienda virtuosa e che è modello: lo è per i metodi, i prodotti e gli obiettivi - ha osservato a margine Bini -. Un'azienda che ha investito oltre 250 milioni di euro negli ultimi anni. La Regione è vicina alle imprese che, come in questo caso, possono anche godere del supporto di un servizio importante che è quello dei Consorzi di sviluppo economico, in questo caso il Cosef. Inoltre, anche oggi vediamo tangibili i risultati della riforma all'accesso al credito con la quale abbiamo rafforzato anche gli strumenti di finanza agevolata come il Frie, che è intervenuto a sostegno anche di questa iniziativa industriale". "L'importante sviluppo dell'area della Fantoni di Osoppo è un esempio di impegno lungimirante per il territorio regionale - ha osservato a margine Zilli -. Il nuovo ingresso e i nuovi spazi presentati oggi sono il tassello strategico per la logistica dell'intera zona anche per un ulteriore sviluppo legato alla viabilità della Cimpello Sequals Gemona e alle potenzialità legate alla zona logistica semplificata e aiuti a finalità regionale che offrono un sistema di agevolazioni e semplificazioni volte allo sviluppo strutturale del territorio. Un plauso alla famiglia Fantoni per il suo impegno costante, per mettere in campo investimenti imponenti dal punto di vista finanziario, con ricadute importanti nella nostra regione e anche ben oltre i suoi confini". ARC/PT/gg