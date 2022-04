Imprese: Acetaia Midolini porta marchio IoSonoFVG in tutto il mondo

Manzano, 30 apr - Una storia antica che muove i passi dalla tradizione romana di usare il mosto cotto per ravvivare i sapori delle pietanze, per giungere oggi ad un condimento balsamico da Guinness dei primati.



È la storia lunga, racchiusa in poche parole, di uno dei prodotti di eccellenza della regione, il condimento balsamico Asperum prodotto dall'azienda Midolini di Manzano che oggi ha aperto i battenti al pubblico.



Tra le file di botti del prezioso mosto si è soffermato anche l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo che ha fatto visita all'azienda e alla cantina accompagnato dalla titolare Gloria Midolini.



Da un'intuizione del padre di famiglia, Lino, oltre sessant'anni fa è stata ripresa un'antica tradizione partendo da una prima batteria di 25 botticelle di legni pregiati selezionati. La cottura e l'invecchiamento di mosti di uve autoctone ha così rinnovato una tradizione friulana risalente ai tempi delle colonie degli antichi Romani di Aquileia.



Un'eccellenza regionale che, è stato detto, dimostra come tradizione e innovazione, spinti da una capacità di fare impresa a livello professionale e gestionale altissimo, possa portare a far conoscere la nostra terra in tutto il mondo. Oggi infatti l'Asperum si fregia del marchio IoSonoFVG ed è disponibile in differenti linee di maturazione.



Nel 1998 l'Acetaia Midolini ha ottenuto la menzione di "più grande balsameria del mondo" entrando così nel Guinness dei primati e portando con sé il nome dei Colli orientali del Friuli. Le uve da cui è ricavato il mosto provengono infatti da vitigni autoctoni. Oggi l'azienda ha incluso nel management la terza generazione, in linea femminile, con una forte spinta all'innovazione e all'internazionalizzazione dei mercati. Un altro segno dell'eccellenza che le imprese del Friuli Venezia Giulia sanno esprimere e che la Regione sostiene con orgoglio mettendo a disposizione strumenti di promozione, conoscenza, investimento e sviluppo imprenditoriale. ARC/SSA/pph