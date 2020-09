Incendio Snua: rilevati indici aria oltre la normalità

A Aviano, Roveredo, S.Quirino ordinanze con misure precauzionaliPordenone, 20 set - E' stato rilevato dalle centraline dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) un elevato indice, quattro volte oltre la normalità, nella qualità dell'aria in alcune porzioni di territorio dei comuni di Aviano, Roveredo e San Quirino.Lo comunica la Regione al termine del vertice in Prefettura a Pordenone convocato a seguito dell'incendio avvenuto nella notte alla Snua di Aviano.I sindaci dei tre comuni provvederanno a emanare ordinanze entro oggi con alcune misure precauzionali che la Direzione sanità indicherà nel dettaglio.Nel pomeriggio, quando saranno noti i risultati delle indagini del materiale depositato al suolo, sarà possibile fare una valutazione più approfondita dell'eventuale inquinamento.Al momento le centraline di Arpa non rilevano anomalie negli altri centri abitati. ARC/EP