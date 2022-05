Infrastrutture: acquisiti terreni ex-Ffss per ciclovia Casarsa-Pinzano

Un nuovo tracciato per le bike lungo l'ex linea ferroviaria



Udine, 16 mag - È un'importante tracciato per le bike quello che la Regione realizzerà recuperando l'ex linea ferroviaria Casarsa-Pinzano, nel Friuli Occidentale. Per dotare il Friuli Venezia Giulia di questa nuova ciclovia, è stata già acquisita una prima tranche della vecchia tratta, dismessa nel 1967, per un importo di quasi 780mila euro.



Lo ha spiegato questo pomeriggio l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio rispondendo, in sede di IV Commissione in Consiglio regionale, a un'interrogazione a risposta orale.



L'iter, che ha come obiettivo la creazione di un nuovo tratto di pista ciclabile lungo il suggestivo tracciato tra Casarsa e Pinzano, ha portato la Regione a interloquire con la Società Ferservizi, che vende a nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane.



In prima battuta sono stati acquisiti i terreni e le aree di pertinenza attribuite catastalmente. In un secondo momento saranno acquisiti, invece, alcuni immobili (per un valore stimato di poco più di 330mila euro); per il perfezionamento di quest'ultimo passaggio i contatti con la Società Ferservizi sono costanti al fine di ultimare la pratica in breve tempo.



L'esponente dell'Esecutivo ha ricordato che, alla fine dello scorso dicembre, a seguito dell'indizione della gara per la progettazione della pista ciclabile, si è già proceduto all'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, che comprendono anche la progettazione definitiva ed esecutiva, a un raggruppamento temporaneo di imprese.



L'intervento di realizzazione della ciclovia, che valorizzerà e potenzierà il turismo slow in bicicletta in Friuli Venezia Giulia, ha un costo stimato di 5,5 milioni di euro, al netto di eventuali aumenti legati al caro prezzi delle materie prime e all'impennata del costo dell'energia. ARC/PT/gg