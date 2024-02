Infrastrutture: Amirante, Nip Maniago più interconnesso e servito

Maniago, 20 feb - "L'incontro con i vertici del Nip di Maniago è stato particolarmente positivo per i riscontri ricevuti sulle progettualità in corso per rendere le cinque zone industriali che afferiscono al consorzio più accessibili e meglio servite". Questo, in sintesi, il commento a margine della visita che l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha svolto ieri a Maniago dove ha incontrato il presidente del Consorzio Nip Renato Piazza e il direttore Saverio Maisto. "Abbiamo condiviso la necessità di migliorare l'accessibilità alle aree industriali dalla Valcellina per garantire in particolare un miglior collegamento con Erto e Casso e con la vicina Longarone, mentre per quanto riguarda Maniago il collegamento verso Udine è ormai risolto grazie alla bretella di Barbeano e al nuovo ponte di Dignano di prossima realizzazione" ha spiegato Amirante. Soddisfazione anche per le iniziative che riguardano il welfare aziendale: "Il Nip ha attivato diverse tipologie di servizi per migliorare l'inclusione dei lavoratori e delle loro famiglie a cominciare dalla realizzazione di asilo nido, di una mensa e di altri benefici. Ora si sta ragionando sull'ipotesi di realizzazione di alloggi convenzionati per favorire l'arrivo di lavoratori anche da fuori territorio e contrastare il problema del caro affitti che caratterizza il pordenonese, dove i canoni restano più alti della media per un eccesso di domanda" ARC/SSA/pph