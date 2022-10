Infrastrutture: Pizzimenti, competenza su ponte Meduna alla Regione

Verso affidamento progettazione ed esecuzione opere a Fvg strade



Pordenone, 5 ott - "A seguito di valutazioni e richieste del Comune di Pordenone sono in corso accertamenti tecnici necessari a trasferire la competenza della realizzazione del nuovo Ponte sul Meduna alla Regione e ad affidare la conseguente progettazione e realizzazione dell'opera stessa alla società Friuli Venezia Giulia Strade". Lo ha affermato questa mattina, intervenendo in IV Commissione consiliare, l'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti.



L'esponente della Giunta regionale, rispondendo a un'interrogazione in merito all'iter di realizzazione dell'opera di viabilità, ha ricordato che il Comune nei mesi scorsi "aveva comunicato che era necessario rivedere lo stanziamento inizialmente previsto a seguito sia di una revisione del professionista incaricato sia a seguito del confronto con la Soprintendenza". L'assessore ha inoltre precisato che "non è allo stato attuale possibile, in attesa di un progetto di fattibilità tecnico economica, analizzare le precise necessità economiche dell'opera e che dunque si procederà con le valutazioni necessarie".



E' stato poi ricordato che la statale 13 Pontebbana appartiene tutt'ora alla rete stradale statale. Motivo per il quale - è stato spiegato in Commissione - il Comune chiedeva, visto l'interesse sovracomunale dell'infrastruttura viaria, che il Rup (Responsabile unico del procedimento) incaricato del progetto di fattibilità tecnica economica, fosse individuato tra le professionalità disponibili negli organici delle società regionali che si occupano di realizzazione e gestione di infrastrutture viabili e che queste possano svolgere funzione di stazione appaltante evidenziando proprio la necessità di trasferire la competenza dell'opera prevista in una rete stradale nazionale.



"Per tale ragione - ha aggiunto l'assessore Pizzimenti - e al fine di poter soddisfare la richiesta avanzata e garantire la migliore e più rapida esecuzione dell'opera, la Regione sta valutando il possibile trasferimento di competenze, dal Comune allo stesso Ente regionale, sia per la progettazione che per la realizzazione dell'importante infrastruttura che sarà affidata a Fvg Strade". ARC/LIS/al